Ab sofort ist das Lungenfachkrankenhaus Bethanien in Solingen offizielle Corona-Anlaufstelle auch für benachbarte Gemeinden.

In den vergangenen Wochen hat Bethanien bereits viele Personen betreut, die sich mit Grippeähnlichen Symtomen gemeldet haben. Insgesamt wurden rund 50 Tests durchgeführt, deren Ergebnisse bisher alle negativ waren. Drei Testergebnisse stehen derzeit noch aus. Pro Tag melden sich bereits jetzt schon im Schnitt 25 bis 30 Menschen mit Corona-Themen im Krankenhaus Bethanien.

Bethanien verfügt über eine moderne Isolierstation mit 20 Einzelbetten. Bei Bedarf könnten weitere 32 Patienten in Kohorten-Isolation aufgenommen werden.

Es ist eine Infektionsambulanz eingerichtet worden, die getrennt von der Notaufnahme und der Allgemeinen Patientenaufnahme arbeitet.

Wichtig den Meldeweg unbedingt einhalten:

Um den Andran besser steuern zu können und um Bethanien vor unnötiger Überlastung zu schützen, bitten die Gesundheitsämter und die Klinikleitung - Menschen mit Grippe-Symtomen folgenden Weg einzuhalten:

Telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung setzen.

Wenn dieser eine Abklärung in Bethanien für erforderlich hält, wird er weiter verweisen und das Gesundheitsamt informieren.

Wenn jemand an Bethanien weiterverwiesen worden ist, wird dort medizinisch entschieden, wie weiter verfahren werden soll.