Die Corona-Pandemie stellt in den letzten Monaten auch die kirchlichen Angebote vor besondere Herausforderungen. Darauf hat die Familienkirche mit einem regelmäßigen Online-Gottesdienst und weiteren digitalen Angeboten reagiert, die von den Mitgliedern der Kirche und darüber hinaus auch sehr gut angenommen wurden. „Ein Online-Angebot kann und soll allerdings das gemeinschaftliche Erlebnis nicht ersetzen, das zu einem Gottesdienst gehört. Darum haben wir uns auf die Suche nach kreativen Lösungen gemacht und sind mit dem Kino Lux Lichtspiele in der Benrather Straße fündig geworden“, so Pastor Holger Brede von der evangelischen Freikirche.

Hintergrund des Ortswechsels ist, dass die eigenen Räumlichkeiten durch die aktuell geltenden Abstandsregelungen für den regelmäßigen Sonntagsgottesdienst zu klein sind. „Es geht uns aber nicht nur darum, dass wir als Christen endlich wieder einmal gemeinsam an einem Ort zusammenkommen können. Wir möchten auch alle die herzlich zur Teilnahme einladen, die gerade in diesen Tagen innerlich zur Ruhe kommen wollen und Halt in unsicheren Zeiten suchen“, erklärt Pastor Holger Brede.

Das Kino bietet in der aktuellen Phase durch seine spezielle Luftwechselanlage und die Saalgröße einen sicheren und zudem auch sehr bequemen Rahmen für alle Besucher. Der erste Gottesdienst unter dem Motto „Kirche im Kino“ findet am Sonntag, 1. November, um 10.30 Uhr in der Benrather Straße 20 statt. Weitere bisher feststehende Termine sind: Sonntag, 6. Dezember, um 10.30 Uhr und Mittwoch, 24. Dezember, um 16 Uhr (Heiligabend Gottesdienst).

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist und eine Nachverfolgung der Besucher sichergestellt werden muss, bietet die Familienkirche unter www.familienkirche.de die Möglichkeit, sich vorab einen Platz zu reservieren. Die Teilnahme ist und bleibt selbstverständlich kostenlos, die Reservierung dient schlicht der erforderlichen Nachverfolgung.