Das Neanderthal Museum führt die Besucher durch 4 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte, ein Spaziergang durch das Eiszeitliche Wildgehege sowie für die Jüngsten ein neu eröffneter Steinzeitspielplatz, runden einen Tagesausflug ins Neandertal ab.

Woher kommen wir? - Wer sind wir? - Wohin gehen wir? Diese zentralen Fragen leiten Besucherinnen und Besucher durch das 1996 eröffnete Neanderthal Museum. Die einzigartige Ausstellung zeigt die Spuren der Menschheit von ihrer langen Reise aus den Savannen zu den Großstädten heutzutage.

Sonderausstellung

Noch bis zum 30. August 2020 gibt es in einer Sonderausstellung, Einblicke in die Welt der römischen Kampfarenen. Unter dem Motto: "Gladiatoren - Helden der Arena" begegnen den Besucherinnen und Besuchern lebensgroße Gladiatoren in originalgetreuer Kampfmontur und sie erfahren alles über den Alltag der römischen Arenahelden.

Eiszeitliches Wildgehege

Ein etwa 60-Minuten Rundweg durch das Wildgehege im Naturschutzgebiet Neandertal gehört unbedingt mit zu einer Reise in die Steinzeit. In einer abwechslungsreichen Landschaft mit Hoch- und Talwiesen, bewaldeten Hängen und dem kleinen Fluß Düssel, leben auf 23 Hektar Tarpane,Wisente und Auerochsen. Das Wildgehege existiert bereits ab dem Jahre 1935 und wird seit rund 10 Jahren vom Kreis Mettmann betrieben.

Steinzeitspielplatz

Am 24. Juni 2020, eröffnete Landrat Thomas Hendele den 2.250 Quadratmeter großen Steinzeitspielplatz gegenüber dem Neanderthal Museum. Die urzeitliche Gestaltung des Spielplatzes mit überdimensionalen steinzeitlichen Stoßlanzen, die nach Originalfunden aus der Zeit des Neanderthalers nachgebildet wurden, ist schlicht gehalten. Die Spielgeräte aus natürlichen Rohstoffen wie Robinienholz und Kalkstein dominieren.

Schülerinnen- und Schüler der Klasse 2b der Mettmanner Grundschule Herrenhauser Straße eroberten am Eröffnungstag das Areal mit dem Testergebnis: Daumen hoch! - Super! Toll hier kommen wir öfters hin!