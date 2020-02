Die Stadt Hilden schafft zusätzliche Sitzgelegenheiten in der Innenstadt. Ganz nach dem Motto „Wiederverwenden statt Wegwerfen“ nutzt die Stadt Hilden drei an ihrem bisherigen Standort nicht mehr benötigte Bänke neu. Sie standen zuvor auf dem Vorplatz des Am-Rathaus-Centers. Dieser hat im Rahmen der Umgestaltung größere Rundbänke erhalten.



Für die nun überzähligen Dreisitzer hat das Tiefbau- und Grünflächenamt in Abstimmung mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr neue Aufstellorte gesucht und gefunden. Damit kommt die Stadtverwaltung auch einem vielfach geäußerten Wunsch von Politik und Bürgerschaft nach.

Zusätzliche Sitzmöglichkeiten

Seit Anfang des Jahres 2020 können sich die Hildener nun über zusätzliche Sitzgelegenheiten am Warrington Platz mit Blickrichtung Spielplatz, in der Schulstraße neben dem Blumenladen und in der westlichen Mittelstraße, Höhe Hausnummer 97, freuen. „Mit dieser Lösung haben wir kostengünstig und nachhaltig neue Verweilmöglichkeiten in der Innenstadt geschaffen“, freut sich Harald Mittmann, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamts. „Davon profitieren die Bürgerschaft, die Umwelt und die Stadtkasse.“