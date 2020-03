Damit in den Osterferien keine Langeweile aufkommt, bietet die Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK in diesem Jahr gleich fünf Kurse für sechs bis 14-Jährige an. In vier der angebotenen Kurse sind noch Plätze frei.

In der ersten Ferienwoche, Montag, 6. April bis Donnerstag, 9. April, beschäftigt sich eine Gruppe mit der Farbe Gelb. Unter der Anleitung von Desiree Astor wird gemalt, was gelb ist. Aber nicht nur auf Papier und nicht nur mit dem Pinsel. Gleichzeitig bietet Hildegard Skirde einen Kurs zum Thema "Frühlingsblumen" an. Sylke Jacobs befindet sich „Auf den Spuren des Papiers“. In diesem Kurs soll Papier hergestellt werden. Außerdem lernen die Teilnehmer, wie ein Buch gebunden wird.

In der zweiten Ferienwoche sind noch Plätze im Kurs von Friedel W. Warhus frei. Das Thema der Woche, von Dienstag, 14. bis Freitag, 17. April, ist „Die Farbe Blau“. Hier sollen großformatige Bilder entstehen und durch Experimente mit verschiedenen Materialien unterschiedliche Blautöne entwickelt werden.

Kurse im Nebengebäude des "Alten Helmholtz"

Die Kurse finden im Nebengebäude im "Alten Helmholtz", Gerresheimer Straße 20, beziehungsweise in der Cafeteria im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, statt. Die Kurszeiten sind jeweils vom 9 Uhr bis 13 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro.

Schriftliche Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen des Kulturamtes per E-Mail an kukuk@hilden.de, per Anmeldeforumlar über die Website der Stadt Hilden www.hilden.de/kukuk, per Post an das Kulturamt Hilden, Am Rathaus 1, 40721 Hilden oder persönlich im Rathaus entgegen.