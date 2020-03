In der "Sommerzeit" wird die Zonenzeit auch in Deutschland um eine Stunde vorgestellt. Das ist vor wenigen Stunden wieder geschehen. Diese Regelung wird fast nur in Ländern der gemäßigten Zonen angewandt.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Einführung 1978 beschlossen und trat 1980 in Kraft. Immer wieder wurde die Abschaffung gefordert. Unter anderem gerät bei vielen Menschen und Tieren die biologische Uhr aus dem Tritt kommt und im Einzelfall zu Gesundheitsproblemen führt.

Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt immer am letzten Sonntag im März eines Jahres um 2 Uhr MEZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde vorgestellt wird. Sie endet jeweils am letzten Sonntag im Oktober des Jahres um 3 Uhr MESZ, indem die Stundenzählung um eine Stunde zurückgestellt wird.

Ende 2021 soll die Zeitumstellung verschwinden.