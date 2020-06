Schloss Burg ist ein touristischer Publikumsmagnet im Bergischen Land. Mehr als 250.000 Besucher kommen jährlich zur Herzogsresidenz aus dem 12. Jahrhundert an der Solinger Peripherie.

Schloss Burg an der Wupper ist eine der größten Burgen in Westdeutschland und die größte rekonstruierte Burganlage in Nordrhein-Westfalen. Die Anlage war seit dem 12. Jahrhundert die Stammburg der Grafen und späteren Herzöge von Berg, heute ist sie das Wahrzeichen des Bergischen Landes.

Über eine Freitreppe im Burghof gelangt der Besucher in den Ahnen- und Rittersaal sowie in die Kemenate und Burgkapelle. Die historischen Räume werden auch zum Teil für private Veranstaltungen oder Vorträge genutzt, in der Kapelle finden etwa 100 Hochzeiten pro Jahr statt. Professionelle Führungen zu einer Zeitreise ins Mittelalter sind auf Anfrage möglich.

Veranstaltungen

Im mittelalterlichen Ambiente von Schloss Burg finden auch zahlreiche Veranstaltungen statt, dazu zählen - der Ostermarkt, die Ritterspiele, der historische Mittelaltermarkt und der Adventsbasar. Die natürlich jetzt erst einmal wegen "Corona" ausgesetzt sind.

Schloss Burg wieder geöffnet:

Die Burg ist nach einer Corona-Pause jetzt wieder für Besucherinnen und Besucher von Dienstag bis Freitag 10-18 Uhr und Samstag & Sonntag von 10-18 Uhr geöffnet.