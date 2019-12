Die Fußballabteilung des SV Hilden-Ost wünscht allen Mitgliedern, Spielern, Betreuern, Fans und Sponsoren ein glückliches, gesundes und erfolgreiches 2020.

"Es ist an der Zeit, sich bei allen Beteiligten für die Arbeit, den Einsatz und das ehrenamtliche Engagement im abgelaufenen Jahr zu bedanken", so der Abteilungsleiter Stefan Monreal.

Verein lebt vom Mitmachen

Spieler, Trainer und Mannschaftsbetreuer haben in der bisherigem Saisonverlauf die Farben des SV Hilden-Ost würdig vertreten und waren tolle Repräsentanten für den Verein. "Ein Verein lebt vom mitmachen", so Monreal, "und das geht viel weiter, als ´nur´ am Spieltag aufzulaufen. Daher gilt der Dank auch im Jugendbereich allen Eltern, die bei Auswärtsspielen als Fahrdienst fungieren oder bei den Heimspielen anfeuern. "Und selbstverständlich heißt es auch allen Helfern zu danken, die unsere Veranstaltungen im Jahr jeweils zu erfolgreichen Festen werden lassen!" Mit dem Hildener Hallenmasters geht es Anfang Januar direkt für die Fußballabteilung wieder weiter, der Vorstand und die Mannschaft würde sich über zahlreiche und lautstarke Unterstützung freuen.