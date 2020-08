Seit Mai hat die Hildener Allgemeine Turnerschaft von 1864 e. V. ( HAT ) eine Handball Herrenmannschaft. In den letzten 3 Monaten wurde unter Corona Regeln zwar trainiert aber wie sein Team sich im Spiel verhält, war für Trainer Peter Leuschner völlig unbekannt.

Am Dienstagabend war es dann soweit. Mit TG Burg stand das erste Testspiel für die Mannschaft an.

Für den Trainer war auch „testen“ das Hauptziel in diesem Spiel und so wurden verschiedene Abwehrformationen ausprobiert von denen nicht alle in der Saison so gespielt werden. Das zweite Augenmerk lag auf das schnelles Umschalten nach Ballgewinn. Dies wurde in den vergangenen Wochen immer wieder trainiert und das Team zeigte im Spiel, dass sie dies auch umsetzen können und wollen. Nach starken Paraden der Torhüter oder durch die kompakter Abwehrleistung gab es oft lange Pässe zu Tempogegenstössen. Am Ende gewann der HAT deutlich mit 34:22 und man kann mit der Leistung positiv in die Zukunft schauen. Nächste Testspiel ist am 25.08. gegen den WMTV aus Solingen.