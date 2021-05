Das letzte Online-Fitnesswochenende der Tanzsportgemeinschaft (TSG) Hilden war ein voller Erfolg! Wer noch mehr Fitness braucht, sollte auch bei der nächsten Runde - von Donnerstag, 3. Juni, bis Sonntag, 6. Juni - dabei sein.

Der kleine Verein in Hilden engagiert sich im Tanz- und Fitnessbereich. Um den TSG Hilden besser kennenzulernen, wartet erneut ein kostenloses Schnupperwochenende mit Fitnessangeboten auf Interessierte. Wie das geht? Einfach anmelden und dabei sein! "Wir haben mit Darja Rönchen und Albena Daskalova zwei tolle Trainerinnen aus dem Fitnessbereich für Euch engagiert, die Euch so richtig in Schwung bringen wollen", verspricht Katrina Posselt, Vorsitzende der Tanzgemeinschaft.

Das breite Repertoire an diversen Fitnesskursen ist genau richtig zum Reinschnuppern geeignet. Interessierte haben jetzt erneut die Möglichkeit, den richtigen Kurs für sich zu finden, indem sie am bevorstehenden, langen Wochenende einfach alle Angebote ausprobieren.

Benötigt wird nur ein Handy oder Computer und Zoom. Freuen können sich Sportbegeisterte auf Kurse wie Rückenfit und Yoga sowie Faszientraining und Workouts in verschiedenen Formen. "Wir haben etwas zum Auspowern, zum Relaxen, zum Stretchen, zum allgemein Fitwerden und vieles mehr. Hier ist alles dabei für Jung und Alt, wiess Katrina Posselt.

Wer sich also einfach nur bewegen möchte, einen Ausgleich zum Home Office sucht, Stress abbauen oder sich die Zeit nehmen und etwas Neues auszuprobieren möchte - der ist Beim TSG Hilden genau richtig!

Einfach eine Anmeldung mit Angabe der Handynummer an die E-Mail info@tsg-hilden.de schicken. Weitere Fragen beantwortet die 1. Vorsitzende Katrina Posselt gerne unter der Mobilnummer 0173-2113109.