Wie es mit unserem Fußball weiter gehen kann, weiß noch niemand so genau. Die Hoffnungen richten sich jetzt auf Ende März / Anfang April. Trotzdem wird aktuell bei der Sportvereinigung Hilden 05/06 die neue Saison 2021/22 vorbereitet. Dies gilt sowohl für die Senioren- wie die Jugendabteilung.

Wir freuen uns, dass unser Trainer- und Betreuerteam der 1. Mannschaft für die neue Saison bereits im ersten Gespräch zugesagt hat.

Cheftrainer Andy Kober verlängert gleich für zwei Jahre. Vorstand und Trainer sind von der sehr guten Arbeit und Zusammenarbeit überzeugt. "Andy ist der Trainer, den wir uns immer gewünscht haben" so der Vorstand. Andy Kober: "Ich fühle mich hier von der ersten Minute an wohl und kann in Ruhe meine Vorstellungen umsetzen. Trotz Anfragen anderer Vereine war für mich klar, dass Hilden für mich der erste Ansprechpartner ist."

Auch Co-Trainer Patrick Nöcker macht gerne weiter und lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Trainer und der Mannschaft.

Maik Beiler betreut die 1. Mannschaft seit vielen Jahren und macht das auch in der neuen Saison. "Im Moment macht das mit diesem Team richtig Spaß, da mache ich gerne weiter mit."

Jetzt stehen als nächstes die Gespräche mit den Spielern an, um wieder eine erfolgreiche Mannschaft zu bilden.

Auch der Trainer der 2. Mannschaft, Alex Ped, freut sich auf die neue und dann hoffentlich normale Saison. "Ich bin mit den Jungens im Kontakt, die sind alle heiß. Klar mache ich weiter."

Jetzt haben wir alle nur noch einen Wunsch: Das es endlich wieder los geht.

Holger Reinders

1.Vorsitzender