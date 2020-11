Leider kann der geplante Anfängerkurs der Tanzsportgemeinschaft Hilden (TSG) aufgrund der aktuellen Situation nicht live stattfinden. Da Tanzen aber erwiesenermaßen glücklich macht, wurde die Situation schnell angepasst. Der Anfängerkurs für Paare findet nun online statt. Egal wie klein oder groß das eigene Wohnzimmer ist, die TSG macht es passend. Wer Lust hat, sich sonntags um 16.15 Uhr körperlich zu betätigen, Spaß zu haben und dabei noch tanzen zu lernen wie die die Stars von "Let’s dance", kann sich anmelden.

Der Kurs richtet sich an Paare, die noch wenig oder keine Erfahrung mit dem Tanzen haben. Hier werden Grundzüge der Standard- und lateinamerikanischen Tänze vermittelt, allerdings ist der Kursinhalt angepasst an die aktuellen Bedingungen. Großflächige Folgen werden ausgetauscht durch stationäre Tanzschritte, welche ganz einfach im Wohnzimmer zu tanzen sind.

Durch den Kurs führt Trainer Martin Beumer, der bereits langjährige Erfahrung in der Führung von Tanzschulkursen und Gesellschaftskreisen vorweisen kann und selber aktiver Turniertänzer im internationalen Rahmen ist. Mit seiner ruhigen und aufmunternden Art leitet er die Paare zu kleinen Tanzfolgen an, so dass schnell ein erster Erfolg zu sehen ist. Martin hat bereits sehr erfolgreich einen Anfängerkurs geleitet und wird hoffentlich auch zukünftig ein Teil des Trainerteams der TSG Hilden bleiben.

Der Kurs startet am Sonntag, 15. November, um 16.45 Uhr. Das Online Paket beinhaltet vier Onlinekurse zum Preis von 20 Euro / 17 Euro ermäßigt. Mit einer Mitgliedschaft in der TSG Hilden ist der Kurs inklusive. Die Online Version dieses Kurses ist zur Überbrückung in der aktuellen Situation gedacht und wird nach Hallenöffnung regulär in dem Vereinsprogramm live fortgeführt.

Interessenten melden sich bitte unter der E-Mail info@tsg-hilden.de an. Weitere Fragen beantwortet die Vereinsvorsitzende Katrina Posselt gerne per WhatsApp unter der Nummer 0173-2113109. Auch das weitere Vereinsprogramm wird online weitergeführt. Bei Interesse zu den anderen Kursen einfach melden!