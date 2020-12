„Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Kleiderkammer im Mai unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen konnte“, so die Leiterin der Kleiderkammer des SKFM Hilden, Mechthild Hendrikson. Die vielen ehrenamtlichen Helfer arbeiten seitdem unter vollkommen anderen Bedingungen als vor der Pandemie. Alle Teams wurden komplett neu zusammengestellt. Die strengen staatlichen Auflagen werden von Mitarbeitern, Kunden und Spendern sehr gut akzeptiert. „Es ist ein großartiges Team, das mit viel Herzblut arbeitet“, so erzählt Hendrikson weiter.

Tatkräftige Unterstützung kommt durch neue Mitarbeiter, die der Kleiderkammer spontan Hilfe angeboten haben: Zum Beispiel Ruben, der nach dem Abitur reisen wollte, jetzt aber ehrenamtlich in der Kleiderkammer und der Tafel mithilft. Dem ganzen Team gebührt ein großes Dankeschön!

Kurz nach der Eröffnung im Mai war die Spendenbereitschaft sehr groß. Durch die schnelle und unbürokratische Hilfe des Gewerbeparks Süd, die der Kammer eine Lagerfläche kostenlos zur Verfügung gestellt hat, konnte das große Spendenvolumen abgefangen werden. Durch das Reduzieren der Spendenannahme auf ein bis zwei Säcke oder Kartons pro Spender, konnte das Spendenaufgebot so weit bearbeitet werden, dass das Außenlager nun nicht mehr benötigt wird und geräumt werden konnte. „Ohne diese tolle Hilfe im Frühjahr, wäre eine Öffnung zum damaligen Zeitpunkt kaum möglich gewesen. Wir sind dem Gewerbepark Süd sehr dankbar dafür", bestätigte Hendrikson.

Samstag geöffnet

Da das Weihnachtsfest in großen Schritten näherkommt, möchte das Team der KK auch Kunden und Spendern, die berufstätig oder in der Woche verhindert sind, eine Chance zum Besuch ermöglichen. Deswegen öffnet es am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 13 Uhr die Türen der Kleiderkammer. Es werden auch einige attraktive Angebote auf die Kunden warten und die Schmuckabteilung wird gut bestückt sein. "Vielleicht findet man ein schönes Weihnachtsgeschenk bei uns. Oder man begeistert sich für die von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen hergestellten Weihnachtskarten, die man für einen kleinen Betrag käuflich erwerben kann", so Mechthild Hendrikson.

Da gleichzeitig nur eine bestimmte Anzahl an Kunden die Kleiderkammer betreten darf, muss man unter Umständen mit einer kleinen Wartezeit rechnen. Aber das Warten lohnt sich, denn in der Kleiderkammer ist immer für jeden etwas dabei. „Ein Anliegen habe ich noch“, sagt Hendrikson „bitte geben Sie Ihre Spende nur zu den Öffnungszeiten der Kleiderkammer ab! Auch nehmen wir nur saubere und tragbare Kleidung entgegen. Schuhe und Haushaltswaren werden bei der Abgabe vor Ort kontrolliert. Dadurch wollen wir hohe Abfallkosten vermeiden. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen.“