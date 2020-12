Jedes Jahr sammelt Familie Möller in der Weihnachtszeit an ihrem Geflügel-Stand auf den Hildener Wochenmärkten für den guten Zweck. Auch jetzt stehen die Spendendosen bereit: Am Donnerstag, 17. Dezember, Südmarkt, St.-Konrad-Allee; Freitag, 18. Dezember, Nordmarkt, zwischen Beethovenstraße und Lortzingstraße; Samstag, 19. Dezember, Hauptmarkt, Nové-Mesto-Platz; Mittwoch, 23. Dezember, Hauptmarkt, Nové-Mesto-Platz; sowie am 23. und 24. Dezember zusätzlich auf dem Geflügelhof, Elb 61.

"In diesem Jahr sammeln wir für den Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser", verrät Heidrun Möller den Plan ihrer Tochter Annika. Nachdem Spenden bereits an den Kinderschutzbund Hilden und den Abenteuerspielplatz gingen, hat sich die 24-Jährige jetzt sehr für das Projekt der Malteser stark gemacht, die schwer kranken Menschen eine Herzensangelegenheit erfüllen.

Noch einmal ans Meer reisen oder bei einer Familienfeier dabei sein, mit dem Partner ein Konzert besuchen oder zum letzten Mal den geliebten Garten sehen - speziell geschulte Rettungssanitäter, Ärzte, Palliativ-Mediziner, ambulante Malteser Hospizdienste, Einsatzkräfte und Helfer stehen den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer oft lebenszeitverkürzenden Erkrankung dabei zur Seite und ermöglichen diese unvergesslichen Stunden. Wenn nötig, steht dafür an vielen Standorten auch der speziell ausgebaute Herzenswunschkrankenwagen zur Verfügung. Für die Herzenswunsch-Aktion sind alle Beteiligten ehrenamtlich unterwegs. Sie stellen ihre Freizeit zur Verfügung, um Menschen ihre letzten Herzenswünsche zu erfüllen.