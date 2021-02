Seit 2015 honoriert das Team des Vereins BOBplus Aussteller der Berufs-Orientierungs-Börse der Städte Hilden, Langenfeld, Monheim und Leichlingen (BOB), die besonders kreativ und engagiert junge Menschen über ihre Ausbildungsmöglichkeiten informiert haben. Auch die Gestaltung des Standes und der Einsatz für das Thema über die Messe hinaus werden laut dem BOB-Vorsitzenden Hans-Dieter Clauser berücksichtigt. Neben Abstimmung in der „Vereins-Jury“ fließt auch die Meinung von Schülerinnen und Schülern in das Ergebnis mit ein, die sich auf der Messe informiert haben. Der Gewinner erhält den „BOB Award“. Corona-bedingt fand die Messe im vergangenen Jahr im Online-Format statt, die Prämierung der Aussteller passend dazu via „Zoom“. Rund 125 Aussteller präsentierten sich im vergangenen Jahr auf der Berufs-Orientierungs-Börse (BOB), die Corona-bedingt erstmals im Online-Gewand stattfand.

Das stellte die Veranstalter des Vereins BOBplus sowie die Unternehmen und Institutionen vor ganz neue Herausforderungen. Ein Begrüßungsvideo für die Schülerinnen und Schüler und ein Austausch über Videochat oder Messenger – für alle Neuland, wenn es um eine Messe geht. Wer hat die Herausforderung am kreativsten gelöst und die jungen Menschen bestmöglich informiert? Mit dieser Frage hat sich eine Jury des Vereins beschäftigt und den diesjährigen Gewinner des "BOB Awards" ermittelt. In die Abstimmung floss auch das Ergebnis einer Online-Abstimmung unter den Schülerinnen und Schülern mit ein, die sich auf der Messe informiert hatten.

Die Auszeichnung erhält die Stadt-Sparkasse Langenfeld. „Der vorbildliche Einsatz auf der Messe, das gelungene Präsentations-Video, die Zugriffszahlen sowie das Engagement für das Thema Ausbildung über die Börse hinaus haben überzeugt“, lobt der BOB-Vorsitzende Hans-Dieter Clauser. Dirk Abel, Vorstand der Stadt-Sparkasse, freut sich über die Auszeichnung. Er betont die Wichtigkeit einer optimalen Ausbildung für die Zukunft des Geldinstitutes. Die Meinung über den hohen Stellenwert des Themas teilen auch die Stadtwerke Hilden und die Kreispolizeibehörde Mettmann, die bei der Abstimmung auf dem zweiten und dritten Platz landeten.

"Klar, sind wir auch online bei der Berufsorientierungsbörse BOB dabei", war der Gedanke bei den Stadtwerken Hilden. Natürlich wäre der persönliche Kontakt zu interessierten Schülerinnen und Schülern wesentlich schöner gewesen, doch mit Videoansprache und Dialogangeboten konnten auch digital tolle Kontakte geknüpft werden. „Deshalb wir freuen uns sehr, dass die Stadtwerke Hilden mit ihrer Präsentation auf der BOB Online 2021 den zweiten Platz belegt haben. Das zeigt, dass wir uns auch digital sympathisch und persönlich präsentiert haben“, fasst es Claudia Sommerhage vom Team Personal zusammen. Philipp Szepan war mit direkten "Insider"-Informationen eines Azubis aktiv dabei. Tatsächlich stehen aktuell schon die letzten Gespräche an - dann sind die Ausbildungsplätze für das Jahr 2021/22 vergeben.

Als Anerkennung für die Unternehmen hat der Vereins BOBplus Urkunden ausgestellt. Das Profil der Stadtsparkasse auf der Internetseite BOBplus ziert jetzt ein goldenes "BOB-Award"-Logo. Auch die letztjährigen Gewinner sind so gekennzeichnet.

Die Homepage für die Börse mit den Informationen der Aussteller sowie zahlreichen nützlichen Infos und Links ist ganzjährig abrufbar. Die nächste Online-Messe findet am Dienstag, 11. Mai, statt. Nähere Infos folgen.