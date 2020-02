Am Samstag, 15. Februar, feiert das Hildener Kinderprinzenpaar Prinz Jan Luca und Prinzessin Dominique um 11.11 Uhr mit Mitgliedern aller Karnevalvereine Hildens, Sponsoren, dem Hildener Prinzenpaar und den Ex-Kinder-Majestäten seinen traditionellen Kinderprinzenempfang.

Gastgeber der Audienz ist seit Jahren die Hildener Narrenakademie. Die Veranstaltung findet zum dritten Mal in den Räumlichkeiten der Stadtwerke Hilden statt. Mit dabei und als Programmpunkt fest eingeplant sind die CCH-Flöhe und die Ahoi Flotte.

Wie ein Familienausflug

Mit dem Empfang bedanken sich die kleinen Tollitäten bei den geladenen Gästen für die Unterstützung und Hilfe, die sie in der Session erhielten und noch erhalten. Das Motto „Närrisch sein mit Groß und Klein“ hat sich diese Session mehr als bewahrheitet. „Die Aktivitäten des „großen“ und des „kleinen“ Prinzenpaares sind so entspannt, wie ein Familienausflug nur sein kann“, verrät uns der Kinderprinzenführer Philipp Jüntgen mit einem Augenzwinkern.

Theaterstück zum Mitmachen

Am Sonntag, 16. Februar, wird es dann so richtig turbulent. Die traditionelle Kinderkarnevalsparty der Hildener Narrenakademie öffnet um 14 Uhr die Pforten der Stadthalle Hilden. Das Herz des lustigen und unterhaltsamen Programms für unsere kleinen Jecken ist ein „Mit-mach-Theaterstück“. Diesmal gehen die Kinder nicht auf eine Zeitreise, sondern befinden sich mit Burgfräulein, Trollen und einer Fee mitten im hier und jetzt. Eine schwere Aufgabe ist zu bewältigen: Der Bau eines Rosenmontagswagens. Dass dies nicht gerade reibungslos verläuft, ist klar. Mehr wird jedoch nicht verraten. Für unsere kleinen und großen Karnevalisten gibt es leckere selbst gemachte Speisen wie Kuchen, Waffeln, Brötchen, Pommes und natürlich prickelnde Getränke. Auch die Preise sind an unsere Kleinen angepasst – die HNA-Kinderkarnevalsparty verspricht viel Spaß für wenig Geld. Es gibt noch Karten für die Kinderkarnevalsparty, die um 15 Uhr beginnt (Einlass 14 Uhr). Karten für 3 Euro pro Kind gibt es an der Tageskasse.