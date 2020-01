Was gibt es Schöneres, als die Natur auf den Beinen zu erkunden? Ob ein leichter Spaziergang oder eine anspruchsvollere Tour – mit nur wenig Ausrüstung ist man sofort dabei und entdeckt ein Stück Natur. Kein Wunder, dass Wanderungen des Sauerländischen Gebirgsvereins so beliebt sind.



Am Samstag, 18. Januar, steht eine Tour unter dem Motto „Die Sandberge bei Leichlingen und das Further Moor“ auf dem Programm. Es ist eine leichte Wanderung über zehn Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Lindenplatz. Mit PKW-Fahrgemeinschaften geht es zum zehn Kilometer entfernten Startpunkt. Anmeldungen für die Wanderung werden unter Telefon (0211) 253967 entgegen genommen.

Bei der Wandertour sind Gäste jederzeit willkommen und zahlen zwei Euro für die Teilnahme. Für alle Wanderungen gilt grundsätzlich Rucksackverpflegung. Ob eine Einkehr stattfindet, erfahren die Teilnehmer bei der Anmeldung. Beim Start mit dem Auto werden diese möglichst voll besetzt, und der Fahrer erhält eine Vergütung.

Leichte Wanderungen

Immer mittwochs startet die Ortsgruppe Hilden des Sauerländischen Gebirgsvereins leichte Wanderungen im Hasseler und im Benrather Forst, rund um den Elbsee und durch die Ohligser Heide. Dauer: etwa zwei Stunden, Treffpunkte in diesem Monat sind am 22. Januar am Heidekrug sowie am 15. und 29. Januar am Elbsee-Parkplatz. Eine Anmeldung für diese Touren nicht erforderlich. Los geht es jeweils um 9.45 Uhr.

Weitere Informationen gibt es online auf www.sgv-hilden.de.