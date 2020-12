Die Kinder des Familienzentrums der Sozialpädagogischen Einrichtung Mühle in Hilden haben in der Adventszeit Stoffbeutel bunt bemalt und mit Lebensmitteln, Weihnachtsgebäck und kleinen Geschenken befüllt. Die Geschenkbeutel wurden über die Sozialarbeiter der SPE Mühle an die Bewohner der städtischen Notunterkünfte und an Nichtsesshafte verteilt.

„Es ist uns wichtig“, so Kerstin Holzapfel, pädagogische Leiterin der Angebote der SPE Mühle, „die Kinder der Kita dafür zu sensibilisieren, dass nicht alle Menschen ein festes Zuhause haben und deshalb nicht so Weihnachten feiern können, wie sie es in ihren eigenen Familien erleben dürfen.“

Gemeinsam mit dem Elternrat rief das Familienzentrum Anfang Dezember alle Eltern und Mitarbeitenden der SPE Mühle auf, sich an der Aktion zu beteiligen. „Wir hoffen, so ein wenig Freude in die Herzen der Menschen zu bringen“, sagen Kristina Wild, Leiterin des Familienzentrums und Peter Krings, Elternrats- und Fördervereinsvorsitzender des Familienzentrums.

Dank an die Spender

Jetzt übergab eine Delegation aus Kindern und Erzieher die Weihnachtsbeutel an Walter Knors, Abteilungsleiter der Wohnungsnotfallhilfe der SPE Mühle. Knors hat mit seinem Team die Verteilung übernommen „Wir danken allen Spendern – auch im Namen der Empfänger - recht herzlich für diese schöne Aktion. Wir sind sehr dankbar und freuen uns über das Engagement aus dem Familienzentrum.“