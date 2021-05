Auch in diesem Jahr werden in Holzwickede wieder Blumenampeln entlang der Nordstraße, Hauptstraße und rund um den Marktplatz an den Laternenmasten angebracht.

Das beauftragte Unternehmen aus den Niederlanden hat am Mittwoch, 26. Mai, begonnen, die etwa 100 Blumenampeln, die mit Sommerblumen und einer speziellen Mischung aus bienenfreundlichen Pflanzen bestückt sind, an den Laternen aufzuhängen.

Nahrung für Insekten

Die Blumenampeln sollen sowohl das Erscheinungsbild der Gemeinde aufwerten als auch Nahrungsgrundlage für Insekten sein.

Die Pflege und Wässerung der Blumen werde von dem beauftragten Unternehmen sichergestellt, so die Gemeindeverwaltung.