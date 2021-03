Es gibt mehr Bäume in den Grünflächen der Gemeinde. Insgesamt haben die Gärtner den Baumbestand um acht Jungbäume erhöht. Gepflanzt wurde an der Kelten- und Römerstraße sowie am Kornblumenweg.

Ausgehend von einem Antrag des Unabhängigen Holzwickeder Bürgerblocks wurde die Verwaltung zur Aufforstung des Gemeindegebietes zur Verbesserung der klimatischen Bedingungen beauftragt. Nach der Vorstellung geeigneter Flächen im Umweltausschuss am 7. September letzten Jahres entstand somit ein Maßnahmenprogramm für die kommenden drei Jahre. Auch das kommunale Klimaschutzkonzept führt im Handlungsfeld „Kommune als Vorbild“ die klimagerechte Begrünung des öffentlichen Raumes auf.

Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung entstandene Maßnahme zur Klimaanpassung fördert sowohl das Kleinklima und den Hitzeschutz und trägt darüber hinaus zur Biodiversität und Retention bei, erklärt die Gemeinde Holzwickede.

Die ersten ergänzenden Neupflanzungen sind nunmehr erfolgt. Im Kornblumenweg erweitern je eine Mehlbeere und eine Vogelkirsche das Nahrungsangebot der Vögel und Insekten. Auf der Grünfläche angrenzend zum Spielplatz an der Keltenstraße wurden insgesamt fünf Jungbäume gesetzt: Neben drei Tupelobäumen und einer Hopfenbuche ergänzt ein Blauglockenbaum die farbenfrohen Vegetationsbestände. Darüber hinaus wurde an der Römerstraße eine ungarische Eiche gepflanzt, welche perspektivisch das vorhandene Naturdenkmal ersetzen soll.

Größere Aufforstungsmaßnahmen für Herbst in Holzwickede geplant

Nach den Ergänzungspflanzungen in diesem Frühjahr sind größere Aufforstungsmaßnahmen für den kommenden Herbst geplant. Sowohl an der Kurzen Straße als auch im Bereich des Schürkampweges sollen Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft auf einer Gesamtfläche von knapp 8.000 m² entstehen. Durch die Fortführung beziehungsweise Neuanlage von Waldflächen wird sowohl der Bau der Regenwasserbehandlungsanlage an der Stehfenstraße als auch ein Teil der Versiegelung im Bebauungsplangebiet „Neue Caroline“ kompensiert. Für die kommenden zwei Jahre erfolgen weitere Pflanzungen im Bereich der Schubertstraße, Steinbruchstraße und der Vincenz-Wiederholt-Straße.