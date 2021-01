Holzwickede. Ab sofort finden zwei zusätzliche Online-Live-Kurse in der Sparte beim Holzwickeder Sportvereins statt.

Leiterin Susanne Werbinsky ist begeistert von der Resonanz: "Wir haben jetzt unser Angebot ausgeweitet, bieten insgesamt sieben Kurse pro Woche mit vier Trainerinnen an und haben bis zu 75 Teilnehmer pro Meeting. Wir sind überwältigt und hätten nie damit gerechnet, dass die Angebote so gut ankommen".

Zwei Kurse sind sogar als Präventionsangebot anerkannt. Also ist eine Erstattung durch die Krankenkasse möglich, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Montags um 18 Uhr findet der zertifizierte Präventionskurs "Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining" statt, am Dienstag beginnt um 18.30 Uhr PiEntPi (Pilates trifft Entspannung). "Fit am Vormittag" heißt es immer mittwochs um 9.30 Uhr, um 17.30 Uhr startet dann der Kurs Rückenfit. Um 19.15 Uhr beginnt der zweite zertifizierte Präventionskurs "Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining". Donnerstags um 18 Uhr heißt es "Fit im Alltag", bevor es am Freitag um 18.30 Uhr Fit ins Wochenende mit Miriam geht.

Infos und Anmeldung unter Tel.: 02301/9450377 oder per Mail an hsc-werbinsky@gmx.de. Benötigt wird die ZOOM-App und eine Matte. Bei technischen Fragen steht die Online-Managerin Claudia Witthüser unter Tel.: 0170/2880782 oder die HSC-Verwaltung zur Verfügung.