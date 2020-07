Der erste Abholer kam lange bevor die Ausgabe am Eingang des Gemeindehaus Goethestraße öffnete und wartete geduldig. Zum 5. Mal verteilte die Holzwickeder Seniorengruppe "Rat und Tat" prall mit Lebensmitteln gefüllte Taschen an bedürftige Mitbürger. Kostenfrei! Mit den Lebensmitteltüten überbrückt die Tafelausgabe Holzwickede den Zeitraum bis zum regulären Betrieb.

„Der hoffentlich bald wieder beginnen wird“, hofft Winfried Knoke, Mitgründer von Rat und Tat. Seit 14 Jahren verteilten die Ehrenamtlichen jede Woche Obst, Gemüse, Back- und Molkereiprodukte sowie Dauerlebensmittel an Bürger, die ihre Bedürftigkeit durch einen Abholerausweis nachwiesen. Doch Cororona bremste die Logistik und den Vertrieb, zentral durch den Standort Dorotheenstraße gesteuert, lange Zeit aus. Erste Filialausgaben werden inzwischen wieder beliefert, etwa Massen oder Bönen. In Holzwickede warten die Helfer auf ein positives Signal. „Wir lassen die Tafelkunden nicht im Regen stehen“, erklärt Wilfried Knoke. Die Lebensmitteltaschen befüllten sie anfangs aus eigenen finanziellen Mitteln der Tafel Holzwickede, kleine Geldgeschenke vermittelten den Bedürftigen das Gefühl „Ihr seid nicht allein“. Finanziell unterstützt wird die Aktion jetzt aus Mitteln der Holzwickeder Stiftung „Gutes tun.“ Pro Ausgabe sind es rund 600 Euro. Gefüllt sind die knapp 40 Taschen mit Hausmarke-Produkten des Rewe Supermarkt Stehfenstraße. Zur 5. Aktion Lebensmitteltüten kamen rund 25 Abholer. Nicht alle dauerhaft haltbaren Lebensmittel wurden verteilt und gehen jetzt problemlos in die nächste Aktion in zwei Wochen ein.

Die Übergabe der Taschen erfolgte unter Hygieneregeln direkt an der Eingangstür. Nimmt die Tafelausgabe Holzwickede wieder den regulären Betrieb auf, wird ein getrennter Zu- und Abgang eingerichtet, die Zahl der Besucher im Gemeindehaus begrenzt. Die Seniorengruppe „Rat und Tat“ möchte alles tun, um die Ausgabe wieder eröffnen zu können. Wilfried Knoke: „In der Hoffnung, dass wir bald wieder Ware von der „Tafel“ in Unna erhalten.“

Info

In der Corona-Phase unterstützt die Stiftung „Gutes Tun“ der Sparkasse UnnaKamen besonders gemeinnützige Aktionen. Binnen sieben Monaten seit Gründung haben sich bislang etwa 90 Bürger und acht Unternehmen beteiligt. Weitere Beteiligungen sind erwünscht, ein Beitrag von mindestens 250 Euro erforderlich.