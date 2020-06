Laut Feuerwehrbericht wurde am Freitag, den 26. Juni 2020 die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hünxe gleich zu zwei Einsätzen gerufen.

"Waldbrand" - Hünxe-Bruckhausen

Das erste Mal wurden die Feuerwehreinheiten Bruckhausen und Hünxe um 12:08 Uhr in den "Bruchweg" in Hünxe-Bruckhausen zu einem gemeldeten Waldbrand alarmiert. Nach ausgiebiger Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden - es konnte kein Waldbrand festgestellt werden. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr brauchten keine Maßnahmen zu ergreifen und konnten wieder einrücken. Der Einsatz endete nach circa 50 Minuten.

"Zimmerbrand" - Hünxe

Das zweite Mal wurden die Feuerwehreinheiten Hünxe und Drevenack um 20:08 Uhr, in den Ortsteil Hünxe in den Mössenbergweg zu einem gemeldeten Zimmerbrand alarmiert. Vor Ort gab es im häuslichen Bereich eine große Stichflamme, woraufhin die Feuerwehr verständigt wurde. Die Bewohner des Hauses löschten die Flamme, vor dem Eintreffen der Feuerwehr selber ab, so dass die Feuerwehr auch hier keine weiteren Maßnahmen ergreifen musste. Der Einsatz endete nach circa 15 Minuten.