Vielleicht hatten Sie geglaubt, dieser Artikel würde mit Umschreibungen wie "knisternde Spannung" oder "gespannte Teilnehmer" beginnen. Schließlich geht's ja um Quizzen. Nö - tut er nicht! Weil's nicht passen würde.

Die Atmosphäre in der Bruckhausener Gaststätte an diesem Montagabend ist recht entspannt. Die Gäste sitzen in Gruppen an den Tischen im Saal - manche von ihnen speisen ganz gemütlich. Wüsste man's nicht besser, würde man kaum vermuten, dass hier gleich ein Quizabend startet. Doch eines weist unmissverständlich darauf hin: Tim Perkovic, der stadtbekannte StandUp-Comedian und Moderator, hat sich am Saalende aufgebaut. Eine Lautsprecherbox wartet auf ihren Einsatz beim Kneipenquiz, daneben liegen ein Mikrofon und ein Stapel Manuskripte.

Tim gegrüßt nacheinander alle eintrudelnden Gäste. Mäandert maskiert an den Gruppen entlang, checkt verordnungskonfom die coronaverbrämten Teilnahmeregeln, verteilt die Quizformulare, bittet die Teilnehmer, einen Teamnamen zu bestimmen und weist darauf hin, dass die Spiele 3 und 4 besonders amüsant werden.

Ambitioniert gehen die Teams an den Start. Klar, ein Mindestmaß an Ehrgeiz musss schon sein, um die notwendige Spielfreude zu entwickeln. Und falls Sie sich auch (wie wir) schon länger mit dem Gedanken tragen, am Kneipenquiz teilzunehmen: Trauen Sie sich - die Fragen sind durch die Bank lösbar. Auf diese verbindliche Info können Sie sich verlassen.

Perkovic hat selber mächtig Spaß am Quizzen, das merkt man bald. Der Moderator lässt sich nicht davon stören, dass manche seiner Gäste noch mit ihrem Abendessen beschäftigt sind. Jetzt geht's ans Eingemachte: Zuerst müssen die Teams einen Schreiber bestimmen, der ihre Antworten auf dem Formular notiert.

Die Rätselinhalte stellen keine unüberwindbaren Hürden da, Perkovic kredenzt seine Fragen rund um die Themenkreise Musik, Geografie, Polotik, Film, Reisen und mehr. Alles machbar, aber manchmal wird's trotzdem frikkelig. Nach den Runden 1 bis 3 ist erst einmal Pause. Der Quizmaster sammelt die Antwortblätter ein und zieht sich in sein "Auszählungsbüro" zurück.

Als bald darauf der zweite Quizblock beginnt, spekulieren einige Rätsler/innen schon munter über ihre finale Platzierung. Doch die gerät in der zweiten Hälfte noch aus den Fugen. So geriet Mancher ins Wanken, der glaubte, alle deutschen Fußballbundestrainer seit Kriegsende auswendig zu zu kennen. Oder auch bei den Musikfragen: Sido oder Culcha Candela, Nana Mouskouri oder Vicky Leandros? Doch, doch - gewissen Spartenwissen ist schon gefragt!

Am Ende hat die Gruppe "Fifty-Fifty" die Nase vorn, knappt gefolgt von den "Fünf Fragezeichen" und dem "A-Team". Applaus, Freude, Preis von Doro, der freundlichen Gastwirtin. Zwei unterhaltsame Stunden gehen zu Ende.

Sie haben Lust bekommen auf's Kneipenquiz? Am 10. Oktober und 8. November gibt's neue Gelegenheiten. Informieren können Sie sich direkt am Eventort und beim Quizmaster (Facebook)! Und bringen Sie Ihre grauen Zellen mit - es lohnt sich!