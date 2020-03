Ab 22. April findet 1-mal wöchentlich mittwochabends um 18:00 Uhr ein Kurs zur Vorbereitung auf den Drevenacker Abendlauf am 3.7.2020 statt. Treffpunkt ist das Marathontor am Sportplatz Buschweg in Drevenack. Interessierte ab 12 Jahren sollten 5 km sicher laufen können und zwei Stunden Zeit mitbringen. Kursinhalte sind Lauftechnik, Ausdauer, Beweglichkeit sowie Tipps und Tricks für die Vorbereitung. Für Mitglieder der TuS Drevenack ist der Kurs kostenlos, Nichtmitglieder können sich für 40€ von Stefan Bückmann und Kurt Tohermes coachen lassen. Anmeldungen per Mail an: TuS-5_auf_10@t-online.de