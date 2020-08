Der Insekten- und Naturschutzverein Hünxe summt e.V. gestaltet die Rasenfläche an der Hünxer Skateanlage naturfreundlich um. Auf den 548 Quadratmetern soll ein Biotoppunkt mit Obstbäumen, Blühstreifen und insektenfreundlichen Kleinstrukturen entstehen. Das Projekt wird mit 80% durch die LEADER-Region Lippe-Issel-Niederrhein gefördert.

Alte Obstsorten, Regio-Saat und Kleinstrukturen

„Wir bringen Insektenschutz auf den Punkt. Die bisher öde Rasenfläche wird zu einem ökologisch wertvollen Naturraum aufgewertet. Dafür pflanzen wir alte Obstsorten wie den Winterrambour und den Ontarioapfel sowie die Pastorenbirne. Darüber hinaus wird regionales Saatgut ausgebracht, aus dem blühende Pflanzen erwachsen. Highlights der Fläche werden wiederum insektenfreundliche Kleinstrukturen sein, wie eine Trockenmauer und ein Sandarium, die Insekten Unterschlupf gewähren. Der Biotoppunkt wird außerdem zu einem Naturbeobachtungspunkt und außerschulischem Lernort ausgestaltet. Über Informationstafeln und QR-Codes lässt sich Wissenswertes über die Pflanzen und Insekten auf der Fläche erfahren. Vor uns liegt also ein arbeitsreicher Sommer und Herbst, denn in mehreren Abschnitten werden wir die Fläche bearbeiten. Im November soll die Fläche eingeweiht werden“, erklärt Sabine Höcker vom Vereinsvorstand.

Gefördert von Bund, Land und LEADER

Mit seinem Konzept „Auf den Punkt gebracht“ hat sich der Verein im Juni auf ein Förderprogramm der LEADER-Region Lippe-Issel-Niederrhein für Kleinprojekte beworben und die Zusage erhalten. Kürzlich gab auch die Bezirksregierung Düsseldorf grünes Licht, denn das Projekt wird durch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ sowie der LAG Lippe-Issel-Niederrhein e.V. (LEADER) mit 80% gefördert. Mit der Gemeinde Hünxe schloss der Verein außerdem einen Gestattungsvertrag ab, um die gemeindeeigene Fläche umgestalten zu dürfen. Unterstützt wird der Verein bei der Projektumsetzung durch den erfahrenen Dinslakener Landschaftsgärtner Andreas Maurer.

Startpunkt langfristiger Planung

„Der Biotoppunkt an der Skateanlage ist für uns gleichzeitig der Startpunkt einer langfristig angelegten Planung. Über das Gebiet der Gemeinde Hünxe hinweg möchten wir weitere Biotoppunkte schaffen und miteinander vernetzen, um unserer heimischen Tier- und Insektenwelt Nahrungsquellen, Fortpflanzungsbereiche und Rückzugsorte zu bieten. Mit einer naturfreundlichen Flächengestaltung möchten wir außerdem die Attraktivität des Wohnumfeldes erhöhen und naturfreundliche Naherholungsräume in der Gemeinde Hünxe fördern. Für die weitere Projektumsetzung streben wir auch die Zusammenarbeit mit Hünxer Vereinen und Schulen an“, so der 1. Vorsitzende Max Kapalla.