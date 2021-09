Ein Tag auf dem Flugplatz Schwarze Heide...

Dank meiner ehemaligen Fahrschülerin Franzi ein unbeschreibliches sowie unvergessliches Erlebnis!!!

Kaum angekommen wurde ich auf's herzlichste Willkommen geheißen.

Es dauerte nicht lange, da ging es schon (etwas holprig) im schmucken, längst Tüv-abgelaufenen grünen, aber durchaus noch tauglichem Golf 4 übers Gelände Richtung Startbahn.

Angekommen, gab es durch einen der Fluglehrer eine detaillierte Auskunft zum Ablauf des anstehenden Fluges, Einweisung zum Anlegen und der Bedienung des Notfallschirms sowie der gesamten Bedienelemente im Flugzeug.

Mit diesem Wissen fühle ich mich schon fast selber wie ein echter Pilot, hihihi...

Gibt einem aber tatsächlich ein gutes Gefühl.

Dann geht's los, rein in den Flieger.

Die Herzfrequenz steigt und die Freude auch...

Auf geht's, ich werde ich den Sitz gepresst und im steilen Winkel geht's Richtung Wolken (ein bißchen wie Achterbahn, nur aufwärts).

Ein Knall und das Seil wird gelöst... wir sind "frei" ...

Unbeschreiblich ... dahinzugleiten ohne Motorengeräusche, der Sonne und den Wolken so nah. Die Landschaft unter mir nicht fremd und doch so ganz anders. Ich schwebe förmlich.

Der Spaß soll aber auch nicht zu kurz kommen, also fliegt mein Pilot Moritz auf Wunsch eine "Parabel" ... ein Flugmanöver und zack bin ich kurzzeitig in der Schwerelosigkeit.

Wahnsinn!!!! und weil's so schön war gleich noch einmal ... Wow!!!

Dann gleiten wir noch ein wenig, kreuzen mit einem anderen Segelflieger und winken uns förmlich mal kurz zu 👋

Zeit wieder Boden unter die Füße zu bekommen.

Nach einem kurzen Sinkflug eine nahezu perfekte Landung, etwas holprig da in diesem Fall die Landebahn natürlich eine Wiese ist.

Ich bin begeistert und voller Euphorie.

Meine Begeisterung durfte ich noch mit dem Team und Franzi teilen.

Fühlte mich wie in einer Familie aufgenommen bei Kaffee und Kuchen und dem dazugehörigen 'Tratsch'... Fachsimpeln eben...

Man hat die Möglichkeit einen Schnupperkus zu machen: innerhalb 4 Wochen 10 Flugstunden zu aktuell 120 €

Bevor man sich entscheidet ob man denn einen Segelflugschein machen möchte. Das nenn ich mal ein Top Angebot 👍

Und was soll ich sagen?!?

Nächstes Jahr seht ihr mich wieder!!!!