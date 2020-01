Kaum hat das neue Jahr begonnen, da geht es auch schon wieder richtig los.

Aber was wären die Albatrosse, ohne neu Herausforderungen?

Nichts !!

So hieß e dann, an diesem Wochenende: Auf nach Iserlohn, wo die SGWI die diesjährigen Kreismeisterschaften „Lange Strecke“ ausrichteten.

Zu der kleinen, aber wiederum feinen Mannschaft zählten in diesem Jahr: Lea Butzkamm, Marike Helmering, Hella Reiche, Fabian Cyron, Matthias Mönig und Joachim Penger.

Der Samstag war geprägt von 400m und 1500m Freistil Strecken.

Marike Helmering startete als erste über 400 m Freistil.

In einer Zeit von 06:56, 72 sicherte sie sich den 3. Platz und somit die erste Medaille für die Albatrosse.

Joachim Penger sicherte sich in der gleichen Disziplin, in seiner Altersklasse, eine Goldmedaille.

Philipp Behr (Trainer der Albatrosse) zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen seiner Schützlinge, die allesamt wieder sehr gute Leistungen zeigten und neue Bestzeiten präsentierten.

Die Albatrosse starteten auch über 1500m Freistil. Hier errang Lea Butzkamm in einer Zeit von 28:09,20 den 3. Platz.

Fabian Cyron konnte sich ebenfalls über eine Bronzemedaille in der Disziplin 400m Freistil freuen. Seine Zeit hier: 6:15,39

Der 2. Wettkampfabschnitt, am Sonntag, beinhaltete dann 400m Lagen und 800 m Freistil.

Auch hier zeigten die Albatrosse wieder ihr Können.

Lea Butzkamm startete an diesem Tag über 800m Freistil. Die gemeldete Zeit von

15:00, 00 unterbot sie um 35 sek. und kam mit einer Zeit von 14:25.70 ins Ziel.

Joachim Penger holte wie auch schon am Vortag, eine Goldmedaille nach Letmathe. Diesmal in der Disziplin 400m Lagen in einer Zeit von 06:40,71.

Auch Matthias Mönig unterbot seine gemeldete Zeit. Mit einer Zeit von 13.50,47 kam er in der Disziplin 800m Freistil ins Ziel. Er unterbot somit seine gemeldete Zeit um stolze 24 Sekunden.

Eine stolze Leistung!!

Wenn auch nur eine kleine Mannschaft nach Iserlohn gereist war, so konnten sich die Ergebnisse dennoch sehen lassen.

Es war ein toller Auftakt in die Saison 2020 !!