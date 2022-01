Am kommenden Mittwoch, 26. Januar, informiert das Team Berufsberatung im Erwerbsleben im Rahmen einer digitalen Veranstaltung über Bewerbungstrends auf dem Arbeitsmarkt und gibt Tipps für attraktive und aussagekräftig gestaltete Bewerbungsunterlagen.

Während der rund einstündigen digitalen Infoveranstaltung (Beginn 16.30 Uhr) wird ebenso auf neue Rekrutierungswege wie Online-Bewerbungsformulare oder Bewerbungen über soziale Netzwerke eingegangen. Im Anschluss können eigene Musterbewerbungen besprochen und Termine für individuelle Beratungsgespräche vereinbart werden.

Interessierte melden sich vorab telefonisch oder per Mail an; der Link zur Teilnahme und technische Hinweise werden dann vorab per Mail zugesandt.

Tel. 02371 / 905-177 oder iserlohn.projekt-ich@arbeitsagentur.de