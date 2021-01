Bewohner eines Wohnhauses an der Stünenburg in der Obergrüne meldeten der Feuerwehr heute Morgen gegen kurz vor 4 Uhr eine Rauchentwicklung in ihren Wohnräumen. Beim Eintreffen des Löschzuges der Berufsfeuerwehr konnte ein Dachstuhlbrand im Bereich eines Schornsteins festgestellt werden, der sich weiter ausbreitete.

Da sich alle fünf Hausbewohner unverletzt in Sicherheit gebracht hatten, konnten sich die Einsatzkräfte direkt auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Hierzu gingen mehrere Trupps unter Atemschutz mit insgesamt drei C-Rohren vor. Ein großer Baum vor dem Haus sowie die Enge der Einsatzstelle machten ein in Stellung bringen der Drehleiter unmöglich, sodass der überwiegende Teil der Brandbekämpfung im sogenannten Innenangriff stattfand. Hierzu mussten Decken, Wände und Innenverkleidungen durch die Trupps eingerissen und geöffnet werden.

Nach 60 Minuten war der Brand durch die insgesamt 40 Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht und es konnte mit umfangreichen Nachlöscharbeiten - die auch zur Stunde noch andauern - begonnen werden. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr mit den Löschgruppen Ober- und Untergrüne sowie die Löschgruppe aus Lössel. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.