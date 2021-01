Märkischer Kreis. Überhöhte Geschwindigkeit und unangepasste Fahrweise zählen zu den Hauptunfallursachen. Um dafür zu sensibilisieren und vor allem die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu schützen, wird die Polizei im Märkischen Kreis auch in den nächsten Wochen wieder Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Die Messschwerpunkte liegen am Montag, 11. Januar, in Menden und Altena, am Dienstag, 12. Januar, in Iserlohn und Nachrodt/Letmathe, am Mittwoch, 13. Januar, in Hemer und Iserlohn und am Donnerstag, 14. Januar, in Balve und Menden. Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen müssen die Autofahrer auch am Freitag, 15.anuar, in Hemer und Neuenrade, am Samstag, 16. Januar, in Menden, sowie am Sonntag, 17. Januar, in Iserlohn rechnen. Kurzfristig können im gesamten Kreisgebiet weitere Kontrollen eingerichtet werden.