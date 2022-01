Gegen 21.35 Uhr betrat am Donnerstagabend, 27. Januar, ein bislang unbekannter Täter die "Shell"-Tankstelle an der Mendener Straße. Er bedrohte den Mitarbeiter mit der Schusswaffe und forderte Geld.

Der Mitarbeiter öffnete nach Aufforderung die Kasse. Der Täter entnahm Bargeld und legte es in eine mitgeführte Plastiktüte mit der Aufschrift "New Yorker". Anschließend lief er in Richtung Theodor-Heuss-Ring davon.

Der Mitarbeiter konnte den Täter als männlich, circa 1,70 Meter groß, schlank, etwa 40 bis 45 Jahre alt und mit langen Haaren beschreiben. Er trug eine dunkle Hose, schwarze Jacke, einen grauen Kapuzenpullover sowie eine blaue OP-Maske. Er machte einen insgesamt ungepflegten Eindruck.

Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Hinweise können unter Tel. 02371/9199-0 an die Polizeiwache Iserlohn gegeben werden.