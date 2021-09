Iserlohn. Unbekannte haben in den vergangenen zwei Wochen die Dachrinne eines Kindergartens verstopft.

Sie kletterten über ein Baugerüst auf das Flachdacht und stopften einen Gegenstand in das Rohr.

Das Regenwasser, das nicht ablaufen konnte, suchte sich einen Weg in das Innere der Küche und landete in der Küche. Dort entstand Sachschaden an Möbeln und Decke.