„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ heißt das neue Programm von Bernd Stelter. Eigentlich wäre es im November im Parktheater Iserlohn zu sehen gewesen, aber die Corona-bedingte Schließung machte eine neue Planung notwendig. Nachholtermin ist Sonntag, 21. Februar 2021, um 19 Uhr. Die ursprünglichen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Bernd Stelter ist ein gern gesehener Gast und Dauerbrenner in der Waldstadt Iserlohn, der schon mehrfach vor ausverkauftem Großen Haus für Begeisterungsstürme und Jubel gesorgt hat. Das aktuelle Programm ist für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden. Warum soll man denn bitte sehr viereinhalb Tage pro Woche verschenken, damit endlich wieder Wochenende ist.

In Stelters Programm geht um Work-Life-Balance. Was für ein Wortungetüm. Und was für ein Blödsinn, denn wenn die Arbeit nicht zum Leben gehört, dann hat man wirklich verloren.

Die Veranstaltung wird vom WDR gefilmt. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erhält der WDR das zeitliche und örtliche unbeschränkte Recht, Bild- und Tonaufnahmen von den Besuchern der Veranstaltung — ohne besondere Vergütung — auszustrahlen oder auf AV-Medien aufzunehmen, wiederzugeben (auch im Internet) und zu vertreiben.