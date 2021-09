Iserlohn. Von Sonntag, 19. September, bis Sonntag, 7. November, wird die Ausstellung "Die Natur hat eine Stimme" von Anne Hirschel im Parktheater zu sehen sein.

In Anne Hirschels vielschichtigen Bildern geht es nicht um das rein Abbildhafte. Ihre Arbeiten sind vielmehr von der informellen Malerei und dem abstrakten Expressionismus beeinflusst. Ihre Liebe zur Natur, aus der sie ihre künstlerischen Impulse zieht, spiegelt sich in zahlreichen, wunderbaren Facetten ihrer Werke wieder. Die Sinneseindrücke wie Werden, Wachsen und Vergehen werden sichtbar.

Vernissage zur Ausstellung

Zur Vernissage der Ausstellung am Sonntag, 19. September, um 12 Uhr sind alle Interessierten in die Galerie des Parktheaters eingeladen. Nach einer Begrüßung von Niels Gamm, Leiter des Parktheaters, führt Kulturjournalist Andreas Thiemann in die Werke von Anne Hirschel ein. Musikalisch wird die Vernissage vom Gitarrenduo Kreuzer und Wagner begleitet.

Der Eintritt zu Vernissage und Ausstellung ist frei. Die Ausstellung kann zu den Veranstaltungszeiten des Parktheaters sowie nach Absprache unter Tel. 02371/2171917 besucht werden.

Kunstwerke voller Dynamik

Anne Hirschel arbeitet seit 1995 als freischaffende Malerin. Durch das Verwenden unterschiedlicher Techniken und das Experimentieren mit Materialien wie Spachtelmasse, Papier, Kreide, Holzbeize, Schellack, Kohle und Sand entstehen immer wieder diverse Arbeiten voller Dynamik. Ein wichtiges Stilelement sind Kohlestriche voller Schwung, die den Werken Struktur, Halt und Festigkeit geben.

Die Theaterbesucher werden gebeten, sich vor dem Besuch mit den geltenden Vorgaben zum Infektionsschutz vertraut zu machen. Die jeweils aktuellen Regeln sind auf parktheater-iserlohn.de einzusehen oder unter Tel. 02371/3916100.