In der SAT1-Show „All together now“ singen die Kandidaten vor einer Jury aus hundert Künstlern. Die Teilnehmer haben nur hundert Sekunden Zeit, um die Profis vom Hocker zu reißen. Mit dabei am Freitag, 24. Juni um 20.15 Uhr, ist auch der ehemalige DSDS-Finalist Antonio Gerardi (37) aus Hemer.



2015 schaffte es Antonio Gerardi bei „Deutschland sucht den Superstar“ bis ins Finale. Foto: SAT.1/Willi Weber

hochgeladen von Anja Jungvogel

Jedes Jurymitglied, das aufsteht und sogar mitsingt, bringt ihm Punkte. Ganz schön aufregend, oder? Der Stadtspiegel traf den Musiker vor der Show zu einem Interview.

Stadtspiegel: Bei elf Konkurrenten, welche Chancen rechnest Du Dir aus?

Antonio Gerardi: „Natürlich sind das alle gute Sängerinnen und Sänger. Das Wichtigste für mich ist, eine gute Performance zu liefern und mal wieder ins Fernsehen zu kommen.“

Stadtspiegel: Was bedeutet Musik für Dich?

Antonio Gerardi: „Diese Leidenschaft hat mir mein Großvater vererbt. Die Musik verhilft mir, um über mich selbst und all meine Gefühle zu erzählen.“

Stadtspiegel: Was kommt nach der SAT1-Show?

Antonio Gerardi: „Ganz ehrlich? Ich hoffe, dass ich weitere Angebote für passende Fernsehformate bekomme. Außerdem werde ich mit der Arbeit an meinem nächsten Musikprojekt beginnen.“

Stadtspiegel: Deutsche oder italienische Fans, gibt es da einen Unterschied?

Antonio Gerardi: „Auf keinen Fall. Ich liebe alle meine Fans und verdanke ihnen, dass ich meinen musikalischen Traum weiterleben kann. Jeder Fan, jeder einzelne Mensch, der mir folgt und mich unterstützt, hat einen Platz in meinem Herzen.“

Stadtspiegel: Du kommst aus Hemer, besuchst aber oft deine Familie in Mailand. Wie wichtig ist die Familie für Deinen musikalischen Weg?

Antonio Gerardi: „Meine Familie war in jeder Situation und zu jeder Zeit meine Stärke. Meine Eltern und Brüder wohnen in Mailand, aber meine Onkel und Cousins leben in Hemer. Meine Familie ist zwischen Italien und Deutschland aufgeteilt.“

Stadtspiegel: Hast Du ein Vorbild oder einen Musiker, den Du besonders bewunderst?

Antonio Gerardi: „Mein Idol war schon immer Michael Jackson. Aber natürlich habe ich auch viele andere Künstler, die ich für etwas Besonderes halte und die ich immer wieder höre.“

Stadtspiegel: Fünf Hits, die man kennen muss…

Antonio Gerardi: „Billie Jean von Michael Jackson, Careless Whisper von George Michael, Papa Don't Preach von Madonna, I Will Always Love You von Whitney Houston und It's A Man's Man's Man's World von James Brown.“

Antonio Gerardi nimmt am Freitagabend an der Sat-1-Musikshow "All together now" teil.