Iserlohn. "Neue Talente bringen immer frischen Schwung und neue kreative Ideen mit!", freute sich unlängst Musikschulleiter Paul Breidenstein bei der offiziellen Begrüßung neuer Lehrkräfte vor der Zweigstelle Letmathe.

Als Nachfolgerin der weggezogenen Caroline Andreas und ihrer Vertretung Maria Hassels-Seher ergänzt Fabienne Kirschke seit dem 1. September das Kollegium: Die 29-Jährige beendete im Sommer ihr Studium der Instrumentalpädagogik mit künstlerischem Hauptfach Blockflöte an der Folkwang-Universität der Künste in Essen mit dem Masterabschluss. Sie unterrichtet bereits seit acht Jahren an verschiedenen Musikschulen Blockflöte auch Inklusionskinder und musiziert sowohl in der "Mittelaltermusik" als auch regelmäßig auf großen Folkrock-Festivals. Mit den Folk-Bands "Brisinga", "Waldkauz" und "Storm Seeker" und in Pop- und Metal-Bands hat sie einen Label-Vertrag mit CD-Aufnahmen und Videoproduktionen. Ihre Begeisterung für Mittelaltermusik, skandinavischen Folk und Klassik gibt sie nun gerne auch in Iserlohn und Letmathe weiter und freut sich auf die Entwicklung ihrer neuen Schüler.

Tobias Zorn übernimmt seit dem 14. September die Vertretung für die Schlagzeugschüler einer Iserlohner Kollegin in Elternzeit und leitet mittwochs auch das Percussion-Ensemble. Der 24-Jährige absolviert derzeit ein Doppelstudium sowohl in klassischem Schlagzeug als auch in Drum-Set Rock/Pop/Jazz an der Musikhochschule Münster und zeigte sich als großes Talent: Viele Jahre Mitglied im Märkischen Jugendsinfonieorchester, bei "Westphalen Winds" und in der Jungen Bläserphilharmonie NRW, war er bereits mehrfach Bundespreisträger "Jugend musiziert" an Mallets (Stabspielen) und im Percussion-Ensemble. Interessierte Kinder und Jugendliche erhalten Schlagzeugunterricht bei Tobias Zorn derzeit dienstags in Letmathe oder mittwochs in Iserlohn.