Die Evangelische Kirchengemeinde Hennen verteilt in und nach den Gottesdiensten am Sonntag, 9. Januar, den „Sternsingersegen to go“. In der Johanneskirche in Hennen wird ein Familiengottesdienst mit Pfarrerin Grans gefeiert. In der Jakobuskirche Kalthof gestalten den Ökumenischen Gottesdienst Pfarrerin Zywitz und Susanne Escher. Die Möglichkeit einer persönlichen Segnung bieten die Pfarrerinnen gern an.