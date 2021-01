In Iserlohn und Umgebung ist ein wenig der Winter mit Schnee eingekehrt. Schon morgens, als man aus dem Fenster schaute, war die Welt weiß bekleidet. Da es in den letzten Jahren nur noch wenige Schneetage gab war es eine liebenswerte Abwechslung für Viele. Raus mit den Schlitten, warm eingepackt zum Spaziergang oder die Fellnase im Schnee schnüffeln lassen. Selbst wenn es Stunden später schon nicht mehr ganz so romantisch aussah, weil es von der Menge nicht so viel Schnee war oder die Sonne fehlte, der Spaß und die Freude war zu erkennen. Eine willkommene Abwechslung in der jetzigen Lockdown Phase. Der Himmel deutet noch mehr Schnee an. So können in den nächsten Tagen bestimmt noch viele Familien rodeln gehen.