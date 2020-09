Die Sensation ist da! Michael Joithe (Die Iserlohner) wird neuer Bürgermeister von Iserlohn und ab November die Geschicke der Stadt vom Rathaus aus lenken. Nachdem Eva Kirchhoff (CDU) bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen zwar nicht die absolute Mehrheit holen konnte, aber deutlich vor Michael Joithe lag, setzte sich heute, 27. September, bei der Stichwahl jedoch Michael Joithe durch.

Von Vera Demuth

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kirchhoff und Joithe. Der knappe Vorsprung Joithes schrumpfte immer mehr, reichte aber letztlich aus. 50,08 Prozent lautet sein vorläufiges Endergebnis. Gegenkandidatin Eva Kirchhoff erzielte 49,92 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen. Hauchdünn gewinnt Michael Joithe damit und wird Michael Wojtek ablösen, der das Bürgermeisteramt zurzeit kommissarisch bekleidet.

Ergebnis umgedreht

Vor zwei Wochen konnte sich keiner der insgesamt elf Bürgermeisterkandidaten in Iserlohn durchsetzen. Deshalb kam es heute, 27. September, zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Wahlberechtigt waren in Iserlohn rund 75.000 Bürger. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag bei 33,49 Prozent.

Bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen am 13. September hatte Eva Kirchhoff (CDU) mit 39,75 Prozent klar die Nase vorn, während Michael Joithe (Wählergemeinschaft Die Iserlohner) mit 15,97 Prozent deutlich hinter ihr lag.