Am Wahlsonntag kann Corona-bedingt leider keine Wahlergebnispräsentation im Iserlohner Rathaus stattfinden. Die Stadt Iserlohn weist daher nochmal darauf hin, dass sich Interessierte am Sonntagabend ab 18 Uhr online über den Ausgang der Kommunalwahlen informieren können:

Die Wahlergebnispräsentation, die von der Südwestfalen-IT (SIT) zur Verfügung gestellt wird, ist über die städtische Homepage www.iserlohn.de zu erreichen. Auch die städtische Facebook-Seite "stadtiserlohn.de" und der Instagram-Account "stadt.iserlohn.de" stehen als Informationsquelle zur Verfügung.

Zudem gibt es eine Votemanager-App für IPhone und IPad unter https://apps.apple.com/de/app/votemanager/id522622459. Für Nutzer von Android-Geräten besteht die Möglichkeit, über den Browser die Web-Ansicht unter https://wahlen.votemanager.de zu nutzen.

Wer sich über das Ergebnis der ebenfalls am 13. September stattfindenden Integrationsratswahl informieren möchte, muss sich noch einen Tag gedulden: Die öffentliche Auszählung findet am Montag, 14. September, im Rathaus am Schillerplatz statt. Das Ergebnis kann im Laufe des Tages über die für die genannten Informations-Kanäle der Stadt Iserlohn abgerufen werden.

Alle Wähler, die am Sonntag ins Wahllokal gehen, werden daran erinnert, dass sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen und gebeten sind, für die Stimmabgabe einen eigenen Stift mitzubringen.