Iserlohn. Am Montag, 27. September, ab 11 Uhr parkt der Blasenkrebs-Roadshow-Bus für interessiert Bürger einen Tag lang am Sankt Elisabeth Hospital.

In Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 30.000 Menschen an Blasenkrebs. Bei Männern ist das Blasenkarzinom bereits an vierter Stelle aller Krebserkrankungen. Frauen erkranken zwar nicht so häufig, die Krankheit ist jedoch zum Zeitpunkt der Diagnose bereits oft in einem fortgeschrittenen Stadium.

Unter der Leitung von Chefarzt Marcus Schenck macht die Klinik für Urologie, Uroonkologie und Kinderurologie des Sankt Elisabeth Hospital gegen Blasenkrebs mobil und klärt als spezialisiertes Harnblasenkrebszentrum die Bevölkerung und alle Fach- und Hausärzte in der Region über die Erkrankung, die Risikofaktoren, Symptome und Therapiemöglichkeiten auf.

Die Abteilung setzt auf Hightech bei der Entdeckung und Behandlung von Blasenkrebs und stellt das bei der so genannten „Blasenkrebs-Roadshow“ auch unter Beweis. Es werden Experten-Interviews zu Früherkennung, Diagnostik und Therapie des Blasenkarzinoms gehalten. Betroffene berichten über ihre Erfahrungen. Interessierte haben Gelegenheit, persönliche Fragen an die Experten zu richten.