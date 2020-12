In diesem Jahr ist alles anders. Sowohl die ev. als auch die kath. Kirchen bleiben an Weihnachten geschlossen. Die beiden großen Kirchen bedauern, dass es coronabedingt keine Präsenzgottesdienste geben kann.



In der festlich illuminierten Iserlohner Bauernkirche hat Superintendentin Martina Espelöer in der vergangenen Woche bereits einen Gottesdienst aufgenommen, der an Heilig Abend ab 16.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal des ev. Kirchenkreises zu sehen sein wird.