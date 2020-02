Iserlohn. 19.02.20 – Unter dem Motto „Gesund wohnen ohne Schimmel“ bieten die Energieberatung und die Umweltberatung der Verbraucherzentrale NRW am Donnerstag, 20.Februar ab 18:00 Uhr einen Beratungsabend in der Bertungsstelle am Theodor-Heuss-Ring 5 an. Hier sind noch Plätze frei.

.

Besonderes in der kalten Jahreszeit tauchen sie auf. Schimmelpilze können die Gesundheit beeinträchtigen und sich negativ auf das Raumklima auswirken. Die Ursachen für Schimmelbefall in der Wohnung sind vielfältig. Sie können auf Baumängel ebenso zurückzuführen sein wie auch auf fehlerhaftes Nutzerverhalten. Besonders anfällig für Schimmelbefall sind ungedämmte Häuser, sowie Räume, in denen viel Feuchtigkeit entsteht. Doch wie kann der Schimmelbefall behandelt werden und was ist zu tun, damit dieses Problem gar nicht erst entsteht?

Die Referenten klären in zwei Kurzvorträgen zu Ursachen, Vermeidung und Beseitigung von Feuchte- und Schimmelschäden in den eigenen vier Wänden auf. Im Anschluß gibt es die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referenten zu richten

Anmeldungen nimmt die Energieberatung Iserlohn unter 02371-219 41 05 oder iserlohn.energie@verbraucherzentrale entgegen.

Die Teilnahme am Beratungsabend ist kostenlos.