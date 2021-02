Die Stadt Iserlohn beginnt in der kommenden Woche mit Kanalbauarbeiten im Bereich Untergrüner Straße / Schleddestraße. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt.



Im ersten Bauabschnitt wird zunächst ein neuer Regenwasserkanal einschließlich der erforderlichen Schachtbauwerke von der auf der Nordseite der Untergrüner Straße befindlichen Platzfläche (Anlieferung Richter + Frenzel) bis zum südlich der Straße liegenden Grüner Bach (Bereich Einmündung Pillingser Weg) erstellt.

Im zweiten Bauabschnitt muss dann in der Schleddestraße ein bestehender Mischwasserkanal gegen einen neuen ausgetauscht werden. Der neue Kanal wird anschließend an den vorhandenen Mischwasserkanal in der Untergrüner Straße angeschlossen. Zum Schluss wird die Asphaltoberfläche der Fahrbahn im Kreuzungsbereich Untergrüner Straße / Schleddestraße bis an die Bahnunterführung in der Schleddestraße heran saniert.

Während der Arbeiten wird der Verkehr in der Untergrüner Straße mit einer Baustellenampel am jeweiligen Baubereich vorbeigeführt. Der Pillingser Weg wird in die Ampelschaltung einbezogen. Die vorhandene Fußgänger-Ampel wird für die Dauer der Baumaßnahme ausgeschaltet. Da während der Arbeiten teilweise auch die Gehwege nicht nutzbar sein werden, wird in die Baustellenampel ein Fußgängersignal integriert. Dadurch ist das Überqueren der Untergrüner Straße weiterhin möglich.

Die Zufahrt zu den angrenzenden Grundstücken und Gebäuden wird für die Dauer der Baumaßnahme sichergestellt.

Während des zweiten Bauabschnittes muss die Schleddestraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Zufahrt zur Dechenhöhle ist in dieser Zeit nur von Norden her (aus Richtung Oestrich) möglich. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Die Bauzeit ist mit zehn Wochen angesetzt. Mit der Durchführung der Maßnahme hat die Stadt Iserlohn die Firma Krutmann aus Menden beauftragt.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Fragen ist Stefan Dörpinghaus in der Abteilung Stadtentwässerung, Tel. 02371-217-2755, E-Mail: stefan.doerpinghaus@iserlohn.de.