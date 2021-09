Solarstrom erzeugen können Sie so gut wie überall: Auf Dach, Balkon oder Terrasse. Wie genau? Das veranschaulicht die Roadshow „Solarstrom@home“ am Samstag hier in Iserlohn in der Unnaer Straße. Kommen Sie vorbei!



Wie groß sollte eine Solaranlage geplant werden? Was bringt ein Batteriespeicher? Kann ich auch mein Elektroauto laden? Oder sogar Solarstrom in einer Mietwohnung erzeugen? Rund um das Thema Photovoltaik und Elektromobilität gibt es viele Fragen und Hürden. Antworten und Informationen hierzu gibt es im Rahmen unserer Roadshow „Solarstrom@home“ von Energiefachleuten der Verbraucherzentrale NRW. Besuchen Sie uns einfach bei unserer Solar-Roadshow und kommen Sie ins Gespräch.

Vor Ort kommt ein Modellhaus zum Einsatz, an dem Photovoltaikmodule auf dem Dach und eine Steckersolar-Anlage am Balkon installiert sind. Ebenso ist eine sogenannte Wallbox zu sehen, die als Ladestation für Elektrofahrzeuge dient.

Ausserdem gibt es Infos zur aktuellen PV-Aktion der Stadt Iserlohn, die bis zu 35 Vor-Ort-Beratungen zur Eignung Ihres eigenen Daches fördert. Noch sind einige Plätze frei.



Wann: Samstag, den 2.10. von 9:30 - 15:00 Uhr

Wo: Unnaer Straße vor Haus 27 (beim Glockenspiel)