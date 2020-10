Nach dem dreitägigem Leistungscamp in der ersten Ferienwoche sah man auch in der zweiten Ferienwoche früh morgens wieder einige verschlafene Kindergesichter in der Almelo Halle. Die Kinder hatten sich nicht mit dem Wiederbeginn der Schule geirrt, sondern fanden sich für das DAK-Herbstcamp 2020 der Iserlohn Kangaroos ein. 

Insgesamt 26 Kinder zwischen 8 und 16 Jahren wurden vier Tage lang von Kangaroos Jugendkoordinator Milos Stankovic, den Jugendtrainern Maja und Sophie Grothe sowie Jörg Tschirley mit Unterstützung unserer Spieler der 2. Basketball Bundesliga trainiert.

Das DAK-Herbstcamp verlief auf Grund der besonderen Zeit ein wenig anders: Die Hälfte weniger an Teilnehmern und neue Regeln waren wichtig in dieser neuen Zeit. Milos Stankovic nahm die neue Situation so an wie sie war: „Da wir weniger Teilnehmer als die vergangenen Jahre hatten, konnten wir noch intensiver trainieren. Mit jedem Einzelnen konnten wir uns mehr beschäftigen und ihnen noch mehr Basketball Tricks zeigen!“

Der Kangaroos Jugendkoordinator hatte sich ein intensives Programm ausgedacht, dass zunächst jeden Tag ein Warm-Up und Stretching-Programm beinhaltete. Danach arbeiteten die in Gruppen aufgeteilten Spieler mit den einzelnen Kangaroos-Coaches an verschiedenen Stationen. Hier ging es um die Grundlagen: Passen, Dribbeln, Werfen, Korbleger und Athletiktraining. Vor der einstündigen Mittagspause wurde zunächst noch der Vormittag mit einem großen Spiel abgeschlossen.

Alle Kangaroos-Verantwortliche waren wieder einmal begeistert von der Zusammenarbeit aller Helfer und Organisatoren rund um das DAK-Herbstcamps.„Die geniale Zusammenarbeit zwischen den DAK-Camp-Verantwortlichen Milos Stankovic, den Kangaroos Trainern und den Spielern der 2. Basketball Bundesliga, sowie den Partnern EDEKA HOTIC dem Caterer Rinke und Checco Verde machen unser DAK-Herbstcamp so außergewöhnlich und erfolgreich. Darauf möchten wir auch im nächsten Jahr aufbauen.“ freut sich Maja Grothe auf die Zukunft.

So wurde durch die gute Verpflegung und vor allem durch das Engagement der Trainer aus den verschlafenen Gesichtern zu Camp-Beginn in erster Linie glückliche Basketballverrückte. Vielleicht sehen wir eines der Nachwuchstalente auch demnächst bei uns im Verein.

Nach intensiven vier Trainingstagen stand dann endlich die traditionelle Verabschiedung an, in der jeder Campteilnehmer viele tolle Preise u.a. vom Namensgeber und Gesundheitspartner DAK entgegennehmen konnte. Zum Abschluss nahm Milos Stankovic auch die Ehrung der herausragenden Spieler des Camps vor. Den MVP-Award als wertvollster Spieler gewann in diesem Jahr Colin Laurenz, MIP (meist verbesserter Spieler) wurde Philip Grothe und als MLP (dem beliebtesten Spieler) wurde Lazaros Konstantinidis ausgezeichnet.

So endete am vergangenen Donnerstagnachmittag in diesen neuen Zeiten ein erneut höchst erfolgreiches DAK-Herbstcamp und alle freuen sich auf das nächste DAK-Camp.

Head-Coach Stephan Völkel ist überzeugt: „Wenn du Spaß am Basketball, Spaß an Bewegung, Spaß am Spielen mit anderen hast, bist du bei den Kangaroos genau richtig!“

So ist es! Let´s go Kangaroos!

DAK-Herbstcamp auf der Homepage der Kangaroos: iserlohn-kangaroos.de

Pressemitteilung Iserlohn Kangaroos | Fotos: Jasmin Koppenstein