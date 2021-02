Die Iserlohn Kangaroos haben ihre englische Woche in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord mit einem Sieg beschlossen. Gegen den SSV Lok Bernau feierte das Team von Headcoach Stephan Völkel einen am Ende klaren 97:74 (26:14, 25:28, 26:21, 20:11)-Erfolg. Somit beenden die Kangaroos ihre intensive Woche mit einer Bilanz von 2:1.

Beide Mannschaften machten von Beginn an deutlich, dass sie wissen, wo das Gaspedal ist. Und so entwickelte sich wenig überraschend eine temporeiche, kurzweilige Partie. Christoph Tilly und der wiedergenesene Lorenz Brenneke besorgten die ersten Punkte der Partie, ehe Moritz Hübner mit einem krachenden Dunking das erste Ausrufezeichen für die Kangaroos setzte (2:4, 3.). Nach einem Dreier von Toni Prostran und einem weiteren Dunk von Hübner gingen die Gastgeber erstmals in Führung (7:6, 4.). Und diese gaben sie im weiteren Verlauf der Partie auch nicht mehr aus der Hand. Im Endspurt des ersten Viertels sorgte Tanner Graham mit acht Punkten in Serie dafür, dass es auf dem Feld ein wenig komfortabler für sein Team wurde (26:14, 10.).

Die erste Viertelpause reichte beiden Mannschaften, um ihre Akkus neu zu laden. Angeführt vom bärenstarken Tanner Graham, der 21 seiner 31 Zähler mit überragenden Quoten (5/5 FG, 5/7 Dreier) in der ersten Halbzeit erzielte, setzten sich die Kangaroos zwischenzeitlich auf 35:19 ab (14.). Aber: Nachdem Bernau im ersten Viertel gar nicht aus der Distanz getroffen hatte, fanden die Würfe der Brandenburger jetzt hochprozentig ihr Ziel. Das hochveranlagte Team von Coach René Schilling traf sieben Mal aus der Distanz – und ließ sich nicht abschütteln. Dennoch war es folgerichtig, dass die Hausherren mit einem Vorsprung im Gepäck in die Kabine verschwanden (51:42, 20.).

Aber neun Punkte sind kein Polster, auf dem man sich ausruhen kann. Vor allem nicht, wenn der Gegner nochmal anzieht. Und so wurde es nach dem Seitenwechsel mitunter nochmal kribbelig für die Kangaroos. Zwei schnelle Dreier von Liam Carpenter sorgten dafür, dass die Führung der Gastgeber schmolz (63:57, 26.). Doch Moritz Hübner, Alexander Möller und Tanner Graham sorgten im Endspurt des dritten Viertels dafür, dass das Polster wieder auf erst zehn (71:61, 27.) und dann auf 16 Zähler (77:61, 29.) anwachsen konnte. Die Vorentscheidung war gefallen.

Jonas Buss eröffnete den Schlussabschnitt auf Assist von Ruben Dahmen mit einem Korbleger. Die Partie ging hin und her, hatte an Tempo kaum eingebüßt. Toni Prostran traf aus der Distanz, Kapitän Joshua Dahmen schloss direkt am Korb ab – beim 88:71 (37.) war die Messe endgültig gelesen. Headcoach Stephan Völkel wechselte Benjamin Dizdar, Emanuel Francisco und Elias Marei ein, sodass tatsächlich alle Kangaroos Spielanteile bekamen. Dizdar bedankte sich auf seine Weise mit einem Dreier und zwei verwandelten Freiwürfen (95:71, 39.). Den Schlusspunkt gegen das aufopferungsvoll kämpfende Farmteam von Alba Berlin setzte Toni Prostran fünf Sekunden vor Schluss per Korbleger.

Emanuel Francisco, Forward der Iserlohn Kangaroos: „Natürlich freuen wir uns über den Sieg. Und auch darüber, wie wir ihn uns erspielt haben. Trotzdem müssen wir weiter an den Kleinigkeiten in unserem Spiel arbeiten. Wir haben uns auch Dank unseren Point Guards Toni und Moritz viele gute, offenen Würfe erspielt und diese auch verwandelt. Wir sind auf jeden Fall bereit für den Kampf um die Playoffs.“

Iserlohn Kangaroos: Faton Jetullahi (3/1 Dreier), Joshua Dahmen (9/1), Emanuel Francisco, Toni Prostran (14/2, 13 Assists), Moritz Hübner (19/1), Tanner Graham (31/7, 8 Rebounds), Alexander Möller (9, 12 Rebounds), Jonas Buss (4), Benjamin Dizdar (5/1), Ruben Dahmen (3/1), Elias Marei, Moritz Schneider (5 Assists).

SSV Lok Bernau: Liam Carpenter (11/3 Dreier), Tjark Lademacher, Abdulah Kameric (13/3), Malte Delow (14/4), Evans Rapieque, Elias Rödl (5/1), Enric Garrido Foz (3/1), Lorenz Brenneke (9/1), Christoph Tilly (11), Friedrich Feldrappe, Erik Penteker, Till Isemann (8).

