Bei der Saisoneröffnung der Hertener Löwen haben sich die Iserlohn Kangaroos mit 85:63 gegen den Regionalligisten durchgesetzt. Stephan Völkel, Headcoach des Iserlohner ProB-Teams, zeigte sich im Anschluss an die Partie zufrieden.

Es war das zweite Testspiel der Kangaroos in der Vorbereitung auf die neue Saison der BARMER 2. Basketball-Bundesliga ProB. Und nach der Niederlage im Test bei den UniBaskets Paderborn zeigten sich die Korbjäger aus der Waldstadt in Herten deutlich verbessert. „Das Spiel in Herten war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne“, sagte Völkel nach der Partie.

Doch vor allem in der ersten Halbzeit gelang es den Löwen, einigermaßen Schritt zu halten. Entsprechend stand zur Pause nur ein kleines Neun-Punkte-Polster für die Kangaroos zu Buche (40:31). „Insgesamt haben wir zu viele einfach Dinge zugelassen. Ebenso hatten wir viele einfache Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben“, bilanzierte Völkel, der allen elf Spielern Einsatzzeit gab. Und: alle elf Spieler konnten sich mit Punkten in der Statistik verewigen. Beste Werfer in gegen die Löwen waren Tanner Graham, der mit 18 Punkten und 12 Rebounds ein Double-Double auflegte, Ruben Dahmen (17) und Alexander Möller (14).

„Wir waren auf allen Positionen deutlich homogener als noch gegen Paderborn. Entsprechend war es ein weiterer guter und aufschlussreicher Test für uns“; so Völkel. Das Ergebnis will er trotz des Erfolges nicht überbewerten.

Am kommenden Mittwoch, 16. September, steht das erste Testspiel in der Matthias-Grothe-Halle für die Iserlohn Kangaroos an. Zu Gast sind ab 20 Uhr die NEW Elephants Grevenbroich (1. Regionalliga). Dieses erste Vorbereitungsspiel in der Matthias-Grothe-Halle findet ohne Zuschauer statt.

Mit Zuschauer findet der 10. NOMA CUP statt.

Tageskarten für den NOMA CUP können alle Fans ab Mittwoch, den 16.9.

hier: https://shop.ticketingsolutions.de/eventgroups/9-iserlohn-kangaroos/

käuflich erwerben.

Mit dem Kauf der Unterstützerkarte-Dauerkarte sind alle Spiele des NOMA Cups inclusive.

WIN AS ONE.

📸 Jasmin Koppenstein