Die Koorperation “AWO Familienzentrum Dürerstraße – Iserlohn Kangaroos” trägt immer "größere" Früchte und die Partner wollen auch in Zukunft zusammenarbeiten.

Viel Spaß hatten die „Vorschulkinder“ der AWO Kita Dürerstrasse beim 3maligen „Schnupper- Training“ der Iserlohn Kangaroos in der Hemberghalle. Auge-Hand Koordination, Disziplin, Regeln, Körperbewusstsein, Spaß, kennenlernen einer Sportart und vieles mehr wurde in der jeweils 1 Stunde dauernden Trainingseinheit von Martin Miethling, Jugendkoordinator bei den Kangaroos, an die Kinder weitergegeben und gefördert.

Die großen Kangaroos machen so ihre ersten zarten Schritte in der Basketballwelt in Iserlohn!

“Nach dieser Aktion sind einige der Kinder so sehr begeistert, dass sie demnächst auch die Ballschule des Vereins besuchen möchten.”, ist Kita-Leiterin Barbara Eichhorn begeistert.

Diese Kooperation: „AWO Familienzentrum Dürerstrasse - Iserlohn Kangaroos“ soll nach Möglichkeit auch im nächsten Jahr fortgeführt werden.

Unsere Ballschule findet übrigens immer freitags für die 2 bis 4-Jährigen in der Turnhalle der Grundschule Wiesengrund (Im Wiesengrund 35, Iserlohn) statt und wird von Martin Miethling mit Unterstützung von Tom Grossart, BufDi bei den TuS Kangaroos, geleitet. Weitere Infos gibt es hier.

Jeder kleine Kangaroo ist willkommen!

